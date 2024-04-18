Пропавшего шесть лет назад миллиардера из Германии видели в Москве: перед исчезновением звонил девушке

Миллиардера из Германии, которого считают пропавшим уже шесть лет, якобы заметили в Москве. По информации Telegram-канала Baza, мужчина может спокойно жить со своей любовницей, пока его считают погибшим. На данный момент по делу проверяют его брата, который может быть замешан в этой странной истории.

Экс-глава холдинга Tengelmann Карл-Эриван Хауб в 2018 году пропал после того, как отправился кататься на лыжах в Альпы. Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали передвижения мужчины, а после он бесследно исчез. Близкие были уверены, что произошел несчастный случай. Дело разбирали в суде Кёльна и в 2021 году вынесли решение о том, что он погиб.

Через несколько лет в ряде СМИ начали писать о том, что мужчина на самом деле жив. Оказалось, что похожего на Хауба видели в Москве, где он может проживать со своей якобы любовницей. Перед исчезновением он часто звонил девушке из России, которую считают связанной с ФСБ. Следователи даже получили его фото.

Под проверку попал брат бизнесмена, который после его смерти стал управлять компанией Tengelmann. Он уверял, что у него нет доказательств того, что Карл-Эриван жив. Хотя, как утверждает источник, он видел фото брата из Москвы. Следователи считают, что мужчина пропал не просто так, а потому что связан со схемой «российского ландромата» — одной из крупнейших схем по отмыванию денег.

Ранее мы писали о том, что пропавшего в джунглях российского путешественника Косарова нашли живым.