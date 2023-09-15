Убитую в Ленобласти девушку задушили зарядкой для телефона: подозревают мужа

Появились подробности убийства в Ленинградской области. Девушка была найдена мертвой со следами на шее. Выяснилось, что ее задушили проводом для зарядки телефона. Главным подозреваемым пока является муж погибшей. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, 27-летняя россиянка сначала получила сильный удар по голове, а после довели дело до конца проводом. Тело же завернули в одеяло.

Большинство подозрений на данный момент падает на супруга жертвы, которого до сих пор ищут. В день убийства его заметили вместе с его приятелем. Они шли в неизвестном направлении под одним зонтом.

Близкие умершей рассказали, что она хотела развестись с мужем, так как он употреблял наркотики. Из-за этого в семье в последнее время происходили конфликты. Сама же девушка к запрещенным веществам не притрагивалась и работала в стройтоварах. Перед смертью она получила зарплату в размере 100 тысяч рублей, и именно эти деньги могли стать мотивом для убийства. Известно, что преступник забрал с собой телефон и карту жертвы.

Ранее в Южно-Курильске рабочий убил родственника после ссоры и залил его тело бетоном, пытаясь скрыть смерть.