Убитую и найденную в диване пятилетнюю девочку тайно похоронили в Башкирии

В Башкирии тайно похоронили пятилетнюю девочку, чье тело нашли в диване одной из квартир в Челябинске. Биологический отец не хотел лишнего внимания и отказался от помощи.

Подробности узнало ИА Регнум.

Похороны прошли 13 ноября в селе Ильчино Учалинского района, их организовал родной отец убитого ребенка – он родом из этого села. Друзья арестованной по подозрению в убийстве матери девочки рассказали, что мужчина живет в Уфе, но как только узнал о случившемся, приехал в Челябинск.

«После всех судмедэкспертиз ему отдали тело ребенка, он привез его в родную Башкирию для захоронения. На прощании присутствовали только некоторые члены семьи, оно прошло очень быстро, как будто тайные похороны — без друзей и знакомых семьи», - сообщили собеседники издания.

Жители села предлагали помощь с похоронами, но отец отказался. При этом многие просили сообщить, когда будут похороны – они хотели проститься с убитой девочкой.

Напомним, тело девочки с колото-резаными ранениями обнаружили в диване многоквартирного дома. Труп пролежал больше недели. Известно, что квартиру, где случилось происшествие, посуточно снимала 43-летняя мать девочки. С дочерью они приехали в Челябинск в сентябре, а в начале ноября неожиданно съехали. Когда хозяева пришли проверить квартиру, то почувствовали трупный запах и нашли тело ребенка. Мать задержали, возбуждено уголовное дело. Женщину посадили в СИЗО.