Убитая в Турции россиянка нуждалась в деньгах и жила в подвале с сирийцем

Убитая в Турции россиянка Анастасия Емельянова нуждалась в деньгах и жила в подвале с сирийцем. Об этом рассказали ее приятельницы.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Выяснилось, что предполагаемый убийца – сириец из Tinder. С ним Емельянова познакомилась меньше месяца назад.

Петербургская приятельница погибшей рассказала, что Емельянова уехала в Турцию год назад с подругой. Девушки снимали комнату. Однако там у нее началась затяжная депрессия.

Знакомая заметила, что девушка «ожила, только когда познакомилась с сирийцем».

Мужчина - беженец по имени Низар. Своей подруге Емельянова писала, что с ним «в подвале в Эрзуруме ей лучше, чем в нормальной квартире».

Девушка строила планы подать документы на турецкий вид на жительство и выйти замуж.

«Они с сирийцем ютились в подвале, какой новый дом, откуда деньги?» - говорит знакомая.

Сириец сейчас задержан. Подробнее об исчезновении Емельяновой и ее смерти в Турции читайте в этом материале.