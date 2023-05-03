Убитая в Санкт-Петербурге 13-летняя девочка оказалась дочерью известного дизайнера одежды

13-летняя девочка, убитая молотком в лесу девятиклассником, была дочерью известного в Санкт-Петербурге дизайнера. Мать подростка знали в том числе как художника свадебных платьев.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Об умершей отзываются как о «чудесной девочке», она посещала художественную школу. При этом 16-летний ученик 9 класса петербургской школы, который сознался в преступлении, играл в юношеском театре. Убитая семиклассница была его подругой по театру.

Одноклассник рассказал, что в школе он вел себя плохо и делал пакости учителям. Учился плохо и никогда не выполнял домашнее задание.

«Его все считали психом – и учителя, и одноклассники. Поэтому с ним никто и не общался», - поделился собеседник.

Подросток был вспыльчивым: злился без повода и грубил, грозил одноклассникам вырвать волосы. Выглядел молодой человек тоже странно: у него длинные волосы, а также перстни и другие необычные украшения.

Напомним, школьник убил девочку молотком и закопал в лесу в Парголово. Происходящее снимала его 15-летняя подруга.