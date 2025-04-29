Убитая в Москве уроженка Нигерии познакомилась с мужчиной за 4 дня до смерти

22-летняя уроженка Нигерии, убитая в Москве, познакомилась с мужчиной за четыре дня до смерти. Предварительно, житель столицы и темнокожая девушка не договорились об оплате ее услуг, в результате чего тот ударил ножом в сердце.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, девушка приехала в Россию в 2023 году. Предварительно, она собиралась учиться. Зарегистрирована в Москве официально она не была.

Несколько дней назад уроженка Нигерии познакомилась с 37-летним мужчиной. В ночь с 27 на 28 апреля он пригласил девушку к себе. Мужчина выпил, поругался с подругой и вонзил в сердце нож. Затем завернул тело в простыню и выбросил в окно – на утро труп нашел дворник.

Преступника быстро задержали. Известно, что он родился в Тамбовской области, был судим за кражу музыкального центра из квартиры женщины.

Мужчину арестовали на 2 месяца. Соответствующую меру пресечения выбрал Бабушкинский суд Москвы. На заседании мужчина волновался и перебирал пальцами.

Ранее сообщалось, что тело африканки нашли недалеко от салона ногтевого сервиса. Документов у нее с собой не было.