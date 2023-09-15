Убитая в Ленобласти девушка жаловалась на сожителя и думала от него уйти

Найденная мертвой в городе Сосновый Бор Ленинградской области девушка жаловалась на сожителя и хотела от него уйти. Она утверждала, что мужчина употреблял запрещенные вещества.

Подробности сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. Он заявил, что все знали о проблеме в паре.

Собеседник сказал: «Она давно уже думала уйти от сожителя… Мужчина любил выпить и побаловаться «запрещенкой».

О девушке на работе говорили только положительное, характеризовали как порядочного сотрудника.

Напомним, ее тело нашли в квартире. Предварительно, девушку задушили. Полиция разыскивает сожителя убитой.

Ранее сообщалось, что в Курганской области мужчина порезал рот сожительнице ножницами. Это случилось во время пьяной ссоры – он хотел попугать женщину и взял на кухне ножницы. Мужчине назначили 10 месяцев исправительных работ. Кроме того, он будет отчислять 10% заработка в пользу государства.