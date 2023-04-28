Убитая сожителем молодая мама больше двух лет пыталась сбежать от тирана и писала в полицию

В Екатеринбурге 36-летняя женщина умерла от рук бывшего сожителя. Россиянка два года писала в полицию, но мужчина не был привлечен к ответственности.

17 апреля 33-летний сожитель задушил молодую маму. У них осталась общая трехлетняя дочь.

Как пишет E1.RU, пара не регистрировала отношения: женщина решила не вписывать отца ребенка в свидетельство о рождении из-за его трудного характера. С осени 2021 года мужчина стал поднимать руку на мать своего ребенка.

Женщина не раз получала отказы в возбуждении уголовного дела.

Она сбегала в кризисный центр, меняла квартиры, жила у подруг, но экс-сожитель продолжал преследовать. Последнее обращение к участковому закончилось тем, что с мужчины взяли расписку – он обещал прекратить избивать мать дочери.

В свердловском ГУ МВД заявили, что любовник задушил сожительницу после ссоры, которая возникла при распитии алкоголя. Он признался в содеянном и покаялся.

Сейчас мужчина заключен под стражу. По статье об умышленном убийстве ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Казани вернувшийся из тюрьмы сын убил мать и порезал отчима.