Не хотел, чтобы училась в автошколе: тело 20-летней девушки нашли во дворе ее парня

Тело 20-летней девушки обнаружили во дворе ее парня в Иркутской области. Как сообщает 112, возлюбленный убил ее из-за того, что она хотела получить водительские права.

7 июля жительница отправилась в Иркутск, чтобы подать документы в техникум экономики и права. Позже она сообщила матери, что все прошло успешно, и отдыхает в парке. Однако домой так и не вернулась.

Родители предположили, что дочь могла уехать к своему парню в Большой Луг. Приехав туда, они обнаружили ее вещи — сумку и телефон, но самой девушки нигде не было.

Полиция быстро вышла на след: во дворе дома парня нашли свежую могилу. В ней лежало тело — с многочисленными синяками, гематомой на спине и следами удушения на шее. Судмедэксперты установили, что смерть наступила около суток назад.

Как выяснилось, возлюбленный был против того, чтобы девушка училась в автошколе.

Примечательно, что убийца уже два года находится в розыске — в 2023 году он самовольно покинул воинскую часть.

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