Лежал в крови: в Санкт-Петербурге женщина чуть не убила навязчивого ухажера

Женщина в Санкт-Петербурге несколько раз ударила навязчивого ухажера, после чего столкнула его с лестницы. Мужчина ударился головой о ступеньку. Об этом сообщается на сайте Gazeta.SPb со ссылкой на Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступило сообщение от очевидца, что в одном из домов на улице Декабристов на лестнице между 2 и 3 этажами лежит мужчина в крови. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

На данный момент 35-летняя подозреваемая задержана. По данному инциденту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали о том, что в Москве мужчина зарезал возлюбленную и попытался выдать все за самоубийство. Однако полицейским удалось выяснить, как на самом деле обстояли дела.

По версии москвича, его любимая предпочла сама покончить с собой. На это указывало холодное оружие в ее руке, а также наличие алиби у самого мужчины – его слова подтверждали соседи, которые видели труп. Однако при проверке слов гражданина удалось выяснить совсем иное. Полиция установила, что на самом деле 47-летнюю женщину убил ее любовник. Они вместе устраивали застолье, в ходе которого в какой-то момент он схватился за нож и нанес не менее двух ударов в шею и живот.