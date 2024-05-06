Убит 47-летний мужчина, еще один — тяжело ранен: в Якутии разыскивают стрелка

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который устроил стрельбу на одной из коневодческих баз в Якутии. В результате случившегося один местный житель погиб, а другой получил тяжелое ранение, пишет Kp.ru.

Сообщение об убийстве поступило в полицию сегодня, 6 мая. В нем говорилось о стрельбе на территории коневодческой базы в местности, расположенной в 20 км от села Томтор Таттинского района.

На место случившегося была направлена следственная группа. В ходе осмотра оперативники обнаружили труп 47-летнего мужчины. Еще один гражданин получил огнестрельное ранение и выжил. Сейчас ему оказывается помощь.

Стражи порядка организовали на территории региона мероприятия, направленные на поиск вооруженного злоумышленника.

Ранее житель Ленобласти во время застолья застрелил приятеля. Между ними произошел конфликт во время застолья.