«Убили моего сына. Ножом»: мать байкера Кирилла рассказала о напавшем на него мигранте

Мать убитого мигрантом из-за парковки байкера Кирилла рассказала о нападавших. Она заявила, что это были люди, приехавшие из Азербайджана. Об этом сообщает «Осторожно. Москва».

Напомним, что 24-летний парень на мотоцикле сделал замечание 21-летнему водителю белого автомобиля из-за парковки на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице и получил от него смертельный удар ножом. В Сети распространились кадры, на которых девушка байкера в шоковом состоянии кричит слово «зачем?».

Отмечается, что нападавшим был 21-летний мигрант. Он разозлился из-за замечания и заявил, что мотоцикл сам мешает ему выехать. В какой-то момент началась ссора, и водитель машины взял нож. Он ударил байкера в живот и вместе с братом скрылся. Сейчас их ищут. Байкер же умер в больнице.

Мать убитого молодого мужчины прокомментировала случившееся.

«Убили моего сына. Ножом. Около подъезда. Нападавшие - два приехавших из Азербайджана. Убийцы скрылись на Жигулях, два брата», – рассказала она.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, соседи рассказали, что во время конфликта мигрант называл себя «вором в законе» и грозился «устроить проблемы». Потом он позвал брата, который начал конфликтовать с Кириллом и мужчиной, живущим на первом этаже дома.

Ранее мы писали о том, что молодой байкер Кирилл снялся в известном сериале «След». Он увлекался страйкболом и в какой-то момент поучаствовал в массовке на съемках.