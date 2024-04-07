Убили и отрезали уши: подозреваемых в расправе над двумя рабочими задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали всех подозреваемых по делу об убийстве двух рабочих сельхозкооператива «Верхоломов» в Ростовской области. По предварительным данным, причиной расправы стала личная неприязнь.

Убийство было совершено с особой жесткостью. Обоим мужчинам перерезали горло, после чего их трупы утопили вместе с машинами. Одной из жертв злоумышленники отрезали уши, передает Telegram-канал Don Mash.

Сначала по подозрению в убийстве разыскивали двух человек. Однако потом стало известно о четырех участниках расправы. Трех правоохранители задержали в ночь на субботу. Четвертого мужчину стражи порядка поймали под Волгоградом. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве бывший член ЧВК «Вагнер» убил сожительницу. После расправы мужчина отрезал у трупа ухо.