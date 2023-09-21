Убил сына и покончил с собой: психиатра и его сына-инвалида обнаружили мертвыми

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти известного психиатра Николая Макроцкого и его сына-инвалида в Березовском. По предварительным данным, врач мог покончить с собой после того, как убил сына, передает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

Трупы обнаружил старший сын специалиста. Он же вызвал на место стражей порядка. Правоохранители в ходе осмотра тел не зафиксировали на них следы применения холодного или огнестрельного оружия. Что стало причиной смерти мужчин — пока неизвестно. Для выяснения этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, врач мог убить сына, а после покончить с собой.

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