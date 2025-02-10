Убил шесть человек и ранил еще несколько десятков: пермский стрелок напал на вуз, когда там было много людей

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, действовал согласно плану. Он выбрал для нападения день, когда в образовательном заведении было больше всего учеников, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

В распоряжении журналистов оказались материалы суда. В них говорится, что Бекмансуров стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы жертв. Он осознавал, что стрельба в институте неминуемо приведет к большому количеству погибших и раненых.

Также Бекмансуров намеренно стрелял внутри вуза, чтобы спровоцировать давку и панику. Ради спасения людям приходилось выбираться из окон, в результате чего они получали травмы.

В 2022 году суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению. В 2023 году сторона защиты подала апелляцию, но ее оставили без рассмотрения.

Ранее сообщалось, что казанский стрелок Ильназ Галявиев хотел полностью разрушить школу взрывом. Таким образом жертв могло бы быть куда больше.