Считал, что взрыв будет мощным: казанский стрелок хотел полностью разрушить школу

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, отбывает пожизненное наказание. Преступник убил девять человек, но жертв могло быть куда больше, ведь он хотел с помощью взрыва полностью уничтожить образовательное учреждение.

Об этом говорится в материалах суда, которые оказались в распоряжении РИА Новости. Так, Галявиев рассчитывал, что мощности созданного им взрывного устройства хватит для разрушения казанской школы.

Во время нападения на образовательное учреждение казанский стрелок устроил взрыв, но он оказался не таким мощным. Жертвами вооруженного преступника стали семеро учеников и двое учителей.

Ранее сообщалось, что служба судебных приставов начала процесс взыскания 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева. Сайт «Страсти» выяснил, сколько потребуется времени, чтобы получить всю сумму с заключенного.