«Убил отец подружки»: в Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки

Утром 11 июля в Симе Челябинской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки. Сначала возле реки обнаружили рюкзак Ксении, а ее тело было в лесу у дороги. Ребенок мертв. Подозреваемым стал отец одной из ее подруг. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал тело девочки с множественными ножевыми ранениями.

«Девочку убил отец подружки, уже сознался. Тело закопал в лесополосе. Рюкзак выбросил в реку», – рассказали журналистам в правоохранительных органах.

Напомним, что школьницу искали больше суток. К ее поискам подключились не только полицейские, но и волонтеры с кинологами.

Как сообщает Telegram-канал Mash, отец одной из подруг девочки тоже участвовал в ее поисках. Жена рассказывает, что он «положительно относился к детям» и никого даже пальцем никогда не трогал.

Сотрудникам он рассказал, что спрятал тело ребенка на лесополосе у дороги, ведущей на работу – мужчина трудился на ферме отца. Тот ничего странного в поведении сына в тот день не увидел.

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