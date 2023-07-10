Обугленное тело: отец сожженной под Пермью 15-летней девочки не смог узнать ее в больнице

Появились подробности жуткой истории, которая произошла в поселке Октябрьский Пермского края. Группа подростков подожгла 15-летнюю знакомую и оставила на железнодорожных путях. Ее тело обнаружил машинист поезда. Только чудом ей удалось выжить, с закрытыми глазами она сообщила свое имя и возраст. О подробностях сообщает kp.ru.

По данным источника, 10 июля суд арестовал 16-летнего десятиклассника, который является знакомым школьницы. Его обвиняют в «Покушении на убийство». Сообщается, что все случилось во время общей прогулки с распитием спиртных напитков. Подросток якобы решил избить подругу, а после облил жидкостью для розжига и кинул в нее спичку.

Машинист поезда обнаружил девочку, которая лежала голая в одних носках и вся в крови. Школьница перенесла страшные муки, родители были в шоке от случившегося. Журналистам рассказали, что когда отец пострадавшей пришел к ней в больницу, то не смог узнать свою дочь в обугленном теле. Но она его узнала. Близким очень тяжело, они не могут ни с кем общаться.

Отмечается, что девочка воспитывается в хорошей семье. Она поддерживала связь с подозреваемым. У него в соцсетях стоит статус «женат», хотя парню еще нет и 17 лет. У него есть много фотографий с девушкой, с которой он встречался более года.

Напомним, что школьницу нашли без одежды, это спровоцировало слухи об изнасиловании, но пока обвинений в этом предъявлено не было.

Ранее мы писали о том, как в Тульской области до смерти забили мужчину, которого школьница обвинила в изнасиловании. Девочка пожаловалась на знакомого своим друзьям во время отдыха. Мужчины решили отомстить и вывезли его в лес, где совершили самосуд.