Убил одним ударом: житель Адыгеи получил кулаком в лицо и умер на больничной койке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Адыгеи в драке — мужчина получил смертельный удар кулаком по лицу. По подозрению в совершении преступления задержан его земляк, передает mk.ru.

По данным правоохранителей, конфликт между фигурантом уголовного дела и компанией из трех мужчин произошел в июле текущего года. Словесная перепалка переросла в драку на парковке возле продовольственного магазина. Один из трех приятелей получил кулаком в лицо. Удар оказался роковым — пострадавший упал на асфальт и сильно ударился головой. Прибывшие по вызову специалисты скорой помощи госпитализировали мужчину в бессознательном состоянии.

Неделю врачи боролись за жизнь одного из участников драки. Однако, несмотря на все старания медиков, тот скончался в больничной палате. Полученные им повреждения оказались смертельными.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления жителя Адыгеи. За нанесение побоев, приведших к смерти человека, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Ленинградской области пенсионер разбил голову супруге поленом и кочергой. Изначально он пытался задушить женщину.