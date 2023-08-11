Убил одним ударом: житель Адыгеи получил кулаком в лицо и умер на больничной койке
В Адыгее задержали мужчину по подозрению в убийстве оппонента в драке кулаком.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели жителя Адыгеи в драке — мужчина получил смертельный удар кулаком по лицу. По подозрению в совершении преступления задержан его земляк, передает mk.ru.
По данным правоохранителей, конфликт между фигурантом уголовного дела и компанией из трех мужчин произошел в июле текущего года. Словесная перепалка переросла в драку на парковке возле продовольственного магазина. Один из трех приятелей получил кулаком в лицо. Удар оказался роковым — пострадавший упал на асфальт и сильно ударился головой. Прибывшие по вызову специалисты скорой помощи госпитализировали мужчину в бессознательном состоянии.
Неделю врачи боролись за жизнь одного из участников драки. Однако, несмотря на все старания медиков, тот скончался в больничной палате. Полученные им повреждения оказались смертельными.
Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления жителя Адыгеи. За нанесение побоев, приведших к смерти человека, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Ленинградской области пенсионер разбил голову супруге поленом и кочергой. Изначально он пытался задушить женщину.