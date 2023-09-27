Пьяный мужчина надел на шею беременной женщине ошейник и избил всем, что попадется под руку

В Новосибирске мужчина надел на шею беременной женщине ошейник и избивал ее всем, что попадется под руку. В ход пошли лопата, топор, тапок и зонт. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

По данным ведомства, все произошло ночью 20 сентября. Россиянин не только выпивал спиртное, но и употреблял запрещенные вещества. В какой-то момент он напал на беременную сожительницу в доме и продолжил избивать ее в гараже. Он воспользовался всем, что попадалось ему под руку.

На крики пострадавшей откликнулся прохожий, который вызвал правоохранителей. Когда сотрудники прибыли на место, то мужчина начал угрожать им топором.

Злоумышленника задержали. Оказалось, что он не только избивал беременную сожительницу, но и надел на нее собачий ошейник. Это видно на опубликованных оперативниками кадрах. О состоянии женщины на данный момент ничего не сообщается.

Ранее мы писали о том, как в Сургуте 18-летний мигрант избил двух подростков из-за ревности. Досталось 15-летнему парню и 16-летней девушке. Молодой человек заметил, что его знакомая с кем-то ведет переписку по телефону. Он взял у нее телефон и увидел, что это был другой парень. Тогда он позвал соперника на разговор. Девушку он избил и разбил ее телефон.