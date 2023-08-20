Убил одним ударом: иностранец атаковал случайного прохожего на выходе из метро

Субботний вечер в Мурино Ленинградской области закончился убийством — незнакомец напал на случайного прохожего с кулаками возле в метро и отправил его одним ударом в нокаут. От полученных травм пострадавший скончался на месте, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Жители Мурино стали свидетелями конфликтной ситуации, которая произошла накануне, 19 августа. Поздним вечером между выходившим из метро мужчиной и случайным прохожим возникла ссора. Долго выяснять отношения оппоненты не стали. Тот, что поднимался в город из подземного перехода, нанес повстречавшемуся незнакомцу фатальный удар в голову. Пострадавший мужчина не устоял на ногах и упал на землю. Хулиган после этого скрылся в неизвестном направлении.

Очевидцы конфликта окружили его избитого участника и вызвали скорую. Однако помочь мужчине не удалось, он скончался на месте. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в нападении гражданина иностранного государства. Сейчас он находится в изоляторе до установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Адыгее произошла похожая конфликтная ситуация. Местный житель ударил оппонента кулаком в лицо — тот упал, ударился головой об асфальт и впоследствии умер на больничной койке.