Убил 11 детей и 4 взрослых: суд вынес приговор маньяку Александру Спесивцеву
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Суд в Кемеровской области вынес решение по делу, которое начали расследовать еще 28 лет назад. Перед законом за содеянное ответил серийный маньяк Александр Спесивцев, обвиняемый в убийстве 11 детей и четырех взрослых.
Инстанцией было установлено, что мужчина с марта по сентябрь 1996 года удерживал потерпевших в своей квартире и расправлялся с ними в глумливой форме. Лишь одной жертве маньяка удалось сбежать, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
На основании всего вышеперечисленного суд постановил отправить Спесивцева на принудительное лечение. Ему будет оказана необходимая психиатрическая помощью в условиях стационара.
Ранее сообщалось, что в Луганске раскрыли убийство 10-летней давности. В нем оказался замешан участник известного на российском телевидении шоу «Давай поженимся».