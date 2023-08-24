«Убийство с особой жестокостью»: опекунше погибшего Далера грозит максимально суровое наказание

В Екатеринбурге опекунше найденного мертвым мальчика Далера ужесточили обвинение. Женщине грозит максимально суровое наказание. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, следствие переквалифицировало один из эпизодов. Теперь 34-летняя опекунша погибшего мальчика обвиняется по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» (пункты «в» и «д» статьи 105 УК РФ). Отмечается, что в уголовном деле появился дополнительный подпункт. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Журналисты обратились в пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга, но там не стали комментировать эту информацию.

Напомним, что Далер воспитывался в приемной семье, где было всего шестеро детей. О смерти мальчика стало известно в конце июня. Опекунша заявила об исчезновении ребенка, которого долгое время искали. Его тело было обнаружено в спортивной сумке в гараже, который арендовала семья. Сообщалось, что он умер несколько месяцев назад.

Позже выяснились подробности жизни семьи, которая казалась вполне благополучной. Некоторые истории повергли людей в шок.

Ранее сестра погибшего Далера рассказала, что опекунша регулярно ее била и пугала. Девочка призналась, что опекунша ее била и хотела повесить на нее смерть мальчика.