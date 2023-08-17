«Скончался у нее на руках»: сестра погибшего Далера рассказала об издевательствах опекунши

Сестра погибшего Далера призналась, что опекунша ее била и хотела повесить на нее смерть мальчика. В Екатеринбурге продолжается расследование убийства шестилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте E1.ru.

Напомним, что обвиняемой по этому делу выступает опекунша мальчика. До этого женщина жаловалась, что он ушел из дома, а через три дня его тело нашли у нее в гараже. Это был не единственный ребенок Вероники – у нее есть еще родные и приемные. К последним она относилась с особой жестокостью.

«14-летняя сестра Далера призналась, что ее, как и брата, регулярно били, хоть и не так сильно (к мальчику опекунша испытывала особо сильную неприязнь. — Прим. ред.). Кроме того, на нее повесили работу по уходу за малышами», – сообщает источник, близкий к силовым структурам.

Отмечается, что дети не хотели жаловаться сотрудникам опеки, так как считали, что в этом нет смысла. Они очень боялись опекуншу.

«Та запугала девочку, что за смерть брата придется отвечать ей, потому что он скончался у нее на руках, когда она его мыла. Убедила девочку молчать», – рассказал источник.

Обвиняемая сказала другим детям, что Далер уехал. А ее муж даже не стал задавать никаких вопросов. С каждым разом выясняются новые подробности жизни семьи, которые приводят людей в ужас. Со стороны семья казалась идеальной.

Сообщается, что сейчас сестра Далера находится в социально-реабилитационном центре, а родные дети обвиняемой – у бабушки.

Ранее опекунша убитого Далера объяснила, зачем полгода хранила тело ребенка в сумке.