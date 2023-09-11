Убийство или отравление: в Свердловской области расследуют загадочную гибель девочки

В Свердловской области расследуют запутанную гибель 16-летней девочки, об этом сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, Даша (имя изменено, — прим. ред.) возвращалась домой на электричке из Екатеринбурга. Девочка должна была доехать до дома в Каменск-Уральске на автобусе, но из-за позднего времени они уже не ходили. Тогда Даша решила идти 5 км пешком.

О том, что она скоро будет дома, девочка предупредила звонком отца. Однако до жилища она так и не дошла. Ночью отец подростка обратился в полицию с заявлением о пропаже. 16-летнюю Дашу нашли в лесополосе на следующий день, при этом мобильника у нее не было. Обычно, после исчезновения ребенка следователи возбуждают дело по статье «Убийство», но в этот раз в СК решили, что криминала нет.

Одной из версий стало отравление подростка. Якобы, она выпила неизвестное вещество, от которого внезапно скончалась. Только после жалобы отца главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, дело передали в областное управление СК.

Следователи тут же нашли подозреваемого — им оказался 35-летний мужчина, рабочий Синарского Трубного завода. В день пропажи девочки камеры наблюдения зафиксировали, как он преследовал ее на велосипеде. Сейчас мужчина находится под стражей.

Несмотря на предъявленные обвинения в убийстве, рабочий свою вину отрицает. Он заявил, что ехал за подростком без какой-либо цели. В какой-то момент девушка упала в лесополосе, а он забрал ее телефон, не смог разблокировать и закопал рядом с телом. Обращаться в полицию он побоялся.

Мужчина остается в СИЗО на время следственных действий и до заключения о причине смерти 16-летней девочки.

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