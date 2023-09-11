Шансы 50 на 50: пострадавший в питерском ТЦ мальчик может навсегда остаться без пальцев

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга мальчику отрубило два пальца дверью уборной. Как стало известно, ему оказали необходимую помощь и пришили части тела назад. Однако они могут не прижиться. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, ребенок пострадал из-за женщины, которая не захотела впускать его в туалетную комнату. Родители повели сына справить в нужду в уборную для инвалидов, думая, что там не занято. Однако внутри оказалась посетительница ТЦ. Она была настолько возмущена тем, что ее потревожили, что со всей силы захлопнула дверь, отрубив пальцы несовершеннолетнему.

После произошедшего женщина извиняться не стала. Она лишь накричала на родителей мальчика и продолжила совершать покупки. Пострадавшего же отвезли в больницу. На данный момент шансы на то, что его руки восстановятся – 50 на 50.

К слову, у разгневанной россиянки сняли показания, после чего отпустили.

Ранее в Подмосковье у школьницы загорелся телефон в руках. Отмечалось, что в момент, когда устройство вышло из строя, девочка играла в PUBG.