Убийство 30-летней давности раскрылось удивительным образом: гангстер пришел в ФСБ и признался в преступлении

В Санкт-Петербурге 59-летний мужчина пришел в отделение Федеральной службы безопасности и признался в совершении преступления 30-летней давности. Оказалось, что гражданин ранее состоял в тамбовской ОПГ, передает Фонтанка.

Так, мужчина поведал силовикам историю, которая произошла в 1993 году. Тогда группировки воевали за редкие металлы. Тамбовская банда приняла решение взорвать двух оппонентов в окрестностях рынка, где могли пострадать и другие люди. В итоге член ОПГ, который спустя 30 лет пришел с повинной к силовикам, взял все на себя. Гангстер расстрелял двух человек — один скончался на месте, а другого успели госпитализировать.

После рассказа мужчина объяснил сотрудникам ФСБ, почему решился прийти. По словам гражданина, он решил выложить все перед уходом на тот свет — бывший член тамбовской ОПГ оказался смертельно болен. В итоге его задержали на двое суток до выяснения обстоятельств.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, забившего до смерти подругу. Прежде он отсидел 19 лет в колонии за убийство.