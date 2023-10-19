Убийцу трехлетнего ребенка в Беларуси приговорили к смертной казни

В Беларуси вынесен приговор в отношении 48-летнего мужчины, который убил малолетнего сына. Ему назначили смертную казнь. 37-летняя мать получила 25 лет тюрьмы.

Подробности сообщает Sputnik Беларусь.

Минский областной суд признал родителей ребенка виновными в истязании и убийстве трехлетнего сына с особой жестокостью. Приговор пока не вступил в силу – он может быть обжалован в Верховном суде. Неизвестно, будут ли адвокаты это делать.

Осужденные были на оглашении приговора в наручниках и спокойно слушали решение суда.

Гособвинение отмечало, что мальчика недостаточно кормили и систематически избивали, нанося удары по голове и туловищу. За истязания родители получили по пять лет лишения свободы. 14 января 2023 года взрослые нанесли ребенку множественные удары, от которых сын умер. Отцу назначили максимальное наказание, мать будет отбывать 25 лет в колонии строгого режима.

Родители убитого не скрывали, что рукоприкладство происходило регулярно: им не нравилось, что ребенок часто плакал и плохо вел себя – это раздражало отца и мать.

Ранее сообщалось о фельдшере в Санкт-Петербурге, который убил сына. Мужчина признался следователям, что любил ребенка.