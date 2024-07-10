Убийцей оказался бывший возлюбленный дочери: семью спортивного комментатора расстреляли из арбалета

Предполагаемым убийцей семьи спортивного комментатора Джона Ханта является бывший возлюбленный дочери. Молодой человек задержан на кладбище.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

26-летний Кайл Клиффорд ранее встречался с дочерью Ханта Луизой. По данным СМИ, ему сейчас оказывают медицинскую помощь.

Предварительно, Клиффорд расстрелял жену и двоих дочерей Ханта из арбалета. Хант известен как спортивный комментатор BBC.

Тела троих женщин нашли дома. Их возраст – 25, 28 лет и 61 год.

Ранее сообщалось, что российский телеканал отстранил от работы комментатора после его слов про «шмар». Владимир Иваницкий комментировал игры БРИКС в Казани, а во время выхода самбиста Кирилла Князькова заявил, что спортсмену нужна хорошая пара, а «не всякие шмары». Высказывание прозвучало в прямом эфире. Иваницкий признался: он не понял, кого мог задеть своими словами.