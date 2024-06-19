Телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора от работы из-за слов про «шмар»

Комментатора игр БРИКС в Казани Владимира Иваницкого отстранили от работы после слов о «шмарах» в прямом эфире. Он не согласен с таким решением.

Об отстранении первым сообщил Telegram-канал Baza.

Иваницкий узнал об отстранении перед тем, как должен был комментировать борьбу. Также он объяснил, что считает «шмарой» женщину с низкой социальной ответственностью – а такая, по его мнению, не нужна самбисту Кириллу Князькову.

Напомним, выход спортсмена Иваницкий сопроводил словами: «Смотрите какой, жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика».

Иваницкий в разговоре с изданием «Подъем» удивился такому интересу в связи с его высказыванием. Он заявил, что «в прямом эфире все, что угодно, может быть», и не понял, кого мог задеть или оскорбить.

Позже «Подъем» сообщил, что «Матч ТВ» отстранил Иваницкого, и привел слова генерального продюсера телеканала Александра Тащина. Он отметил, что комментатор «допустил грубое и некорректное высказывание». Иваницкий - внештатный сотрудник, который приглашается для работы на соревнованиях по единоборствам.

«Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС», - заключил Тащин.

Ранее сообщалось, что корреспондент устроила разминку голосовых связок во время трансляции парада в Москве. Она не знала, что уже в эфире.