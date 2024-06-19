Убийцей 12-летней девочки в Кузбассе мог быть шестикратно судимый участник СВО

В городе Топки Кемеровской области задержан подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы. РИА Новости писало, что мужчина был участником СВО — он ушел на фронт из колонии и попал в плен.

Позднее Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что подозреваемым оказался 49-летний Андрей Быков из села Малый Корчуган, который вернулся из украинского плена в начале текущего года.

Газета.Ru выяснила, что Быкова несколько раз судили за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2019 году он был осужден в шестой раз – за убийство пенсионерки. В ходе бытового конфликта мужчина раздел пенсионерку, нанес удар ведром по голове, после чего задушил тесьмой. Труп попытался закопать. На суде злоумышленник рассказал, что погибшая его оскорбляла. За преступление ему дали 13,5 года тюремного заключения.

Жители Топок отметили, что подозреваемый в убийстве школьницы живет в деревне Малыц Корчуган и до недавнего времени был в зоне СВО. Оказалось, что 3 апреля минувшего года мужчина попал в плен к ВСУ, где пробыл несколько месяцев. Позднее Быкова внесли в списки на обмен и в феврале он вернулся в Кузбасс.

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