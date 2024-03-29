Убийцей 11-летней девочки под Псковом оказался близкий ей человек

Подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в деревне Полоное под Псковом оказался друг ее старшего двоюродного брата. 24-летний молодой человек совершил преступление 1 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе СК по региону сообщили, что мужчина встретил знакомую девочку, а затем убил и пытался скрыть следы преступления. На следующий день он уехал из деревни и только 27 марта был задержан. Мужчина признал вину.

Как пишет сайт Kp.ru, в деревне собирали ДНК у всех жителей, включая женщин. Отмечается, что там все хорошо знали мужчину.

Подруга семьи поделилась: «Он был другом ее старшего двоюродного брата… В медицинском учился, был хорошим парнем раньше, но наркотики сгубили».

Напомним, искать девочку стали после того, как дедушка, с которым проживала несовершеннолетняя, проснувшись, обнаружил, что ее нет. Школьницу искали два месяца, 26 февраля ее тело нашли на берегу реки.

Ранее сообщалось, что посетительница «Крокус Сити Холла» спаслась при теракте 22 марта, притворившись мертвой.