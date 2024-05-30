Убийца звезды «Дома-2» вышел из тюрьмы и поджег бар в Петербурге: при задержании улыбался на камеру

В Санкт-Петербурге задержали и отправили в СИЗО Юрия Жидкова, ранее осужденного за убийство участника «Дома-2» Андрея Кадетова. Мужчина обвиняется в умышленном повреждении имущества – 27 мая он поджег клуб.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Жидкова задержали 29 мая, при задержании он улыбался на камеру и заявил, что раскаивается. Мужчина признал вину.

Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Он останется под стражей до 28 июля.

«Жидков незаконно проник в помещение клуба, разлил там воспламеняющуюся жидкость и поджег ее», - сообщили в суде.

Ущерб от действий злоумышленника оценили не менее чем в 1 млн рублей.

Ранее Жидков был осужден на 11 лет за убийство участника «Дома-2». Однако полностью срок не отбыл – в 2018-м вышел по УДО.

В начале мая сообщалось, что в Москве мужчина поджег знакомую на свидании, облив ее спиртом.