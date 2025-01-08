СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 08 января 2025, 16:33
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Убийца знал жертву чуть ли не с рождения: чемпиона России по вольной борьбе зарезали на вечеринке

В Красноярске чемпиона России по вольной борьбе зарезали в ночь на 1 января .
Убийца знал жертву чуть ли не с рождения: чемпиона России по вольной борьбе зарезали на вечеринке

© Pxhere.com

Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство чемпиона России по вольной борьбе в Красноярске. По подозрению в совершении преступления задержан его приятель.

Изначально информацию о происшествии предоставил местный СК. Затем стала известна личность убитого. По данным mk.ru, им оказался 25-летний победитель российских и международных соревнований по вольной борьбе.

Спортсмен вместе с приятелем отдыхал на вечеринке. В какой-то момент между молодыми людьми возникла ссора. Парень, который знал борца чуть ли не с рождения, схватил нож и нанес им удар сопернику.

Пострадавший спортсмен умер от ранения. Подозреваемого в его убийстве отправили под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в городе Бугры Ленинградской области 65-летний мужчина убил свою 67-летнюю супругу. Он ударил жену ножом.

Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
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