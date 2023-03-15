Отец убитой в Серпухове таджикской девочки рассказал, что родные педофила предлагали деньги

Отец убитой в 2018 году в Серпухове пятилетней таджикской девочки рассказал, что родственники педофила предлагали деньги. 15 марта убийце вынесли приговор и назначили 24 года лишения свободы, но отец не согласен с решением суда.

На вопрос, предлагали ли родственники педофила помощь, он сказал: «Предлагали, но это грязные деньги. Они мне не нужны».

Мужчина намерен подать жалобу на приговор и объяснил, зачем собирается это делать.

«Для того, чтобы другие сто раз подумали, перед тем как совершать подобные преступления», - сказал отец убитой сайту mk.ru, требуя пожизненного наказания в данном случае.

Также он рассказал о новой трагедии в семье. По его словам, два месяца назад умерла еще одна его дочь – у девочки был церебральный паралич. Его семья находится в Таджикистане – сам мужчина остался ожидать приговора в России.

Ранее сообщалось, что 18-летний парень убил школьницу в Подмосковье. Перед смертью она успела написать матери сообщение.