Убийца певицы Натальи Немеляйнен был закодирован и сорвался в день трагедии

Предполагаемый убийца певицы Натальи Немеляйнен был закодирован, но в день преступления решил «развязать». Об этом рассказал друг исполнительницы Максим Прокопенко.

Мужчина предположил, что 49-летний сосед «совершил это убийство из-за расстройства психики на почве алкоголя». Максиму известно, что долгое время тот не выпивал.

«У него раньше были проблемы с алкоголем, он закодировался, а в этот день решил развязать», - сказал друг Немеляйнен сайту aif.ru.

По словам собеседника, сама певица последние годы «много пила».

Напомним, мужчина убил Немеляйнен, нанеся удары камнем. Она умерла на месте. У певицы осталась 14-летняя дочь-аутист. Обязанности по воспитанию возьмет на себя бывший муж убитой.