14-летняя дочь-аутист убитой певицы Немеляйнен останется с ее бывшим мужем

У убитой в Крыму певицы Натальи Немеляйнен осталась 14-летняя дочь, которая с детства страдает аутизмом. Обязанности по воспитанию ребенка теперь лягут на бывшего мужа исполнительницы.

Об этом сообщает StarHit.

Экс-супруг Натальи рассказал, что она умерла от удара придорожным камнем. Мужчина пообещал сделать подробный пост по окончании следствия и после вынесения приговора подозреваемому.

Прощание с ней состоится 19 февраля. Мужчина поблагодарил за помощь и отклик людей со всего мира, он пообещал направить средства в интересах дочери.

Певица рассказывала, что растит девочку-инвалида. Семья жила на пенсию по инвалидности, пособие по уходу за ребенком и алименты. Певица жаловалась, что «устала занимать по мелочи у друзей и обрастать долгами».

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