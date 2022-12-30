Убийца найденной в чемодане модели Гретты Ведлер оформил на нее кредит

29 декабря против Дмитрия Коровина, жестоко убившего модель Гретту Ведлер и спрятавшего ее тело в чемодан, возбудили третье уголовное дело. В этот раз о мошенничестве в особо крупном размере.

23-летняя Гретта Ведлер пропала в феврале 2021 года. Позже 12 марта следующего года она была найдена убитой в гараже загородного дома в Липецке. Тело находилось в чемодане, лежащем в багажнике автомобиля.

Убийцей девушки признали ее экс-возлюбленного Дмитрия Коровина. Отмечалось, что у мужчины были теплые чувства к модели, и он хотел похоронить ее со всеми почестями, однако у него все «не доходили руки», поэтому тело и пролежало год в чемодане.

Теперь выяснилось, что после жестокой расправы над Греттой Коровин взял SIM-карту жертвы и через мобильное приложение банка взял на ее имя заем в размере 743 тысяч рублей. Деньги позже он все потратил.

Кроме того, преступник забрал и сам телефон своей жертвы, из-за чего попал под статью о краже. iPhone Коровин в итоге продал, а правоохранители оценили ущерб в 40 тысяч рублей.

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