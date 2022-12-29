Подмосковный католический священник зверски убил собаку и вырыл для нее могилу на территории храма

В начале недели разгорелся скандал вокруг католического храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы, расположенного в посёлке Октябрьский Люберецкого городского округа. Зооволонтер сообщила полиции о жестоком обращении местного католического священника с собакой. А когда сотрудники правоохранительных органов попросили мужчину показать им животное, он спокойно предоставил им труп.

26 декабря зоозащитница последовала за одной из собак. Она привела ее к закрытому католическому храму, вокруг которого был установлен глухой забор, но активистке удалось обнаружить в нем дырку. Через нее она смогла разглядеть на территории пса, который при виде человека радостно заскулил. Женщина поняла, что животное голодное, и покормила его, после чего повстречалась со священником. Между ними возник неприятный разговор. Он требовал, чтобы зоозащитница покинула территорию храма, а та хотела, чтобы ей отдали собаку.

В итоге спор закончился тем, что священнослужитель отказал ей и, схватил пса за ошейник, увел его. Тогда женщина увидела, что у животного буквально был вывернут анус и при этом истекал кровью. Это натолкнуло ее на определенные выводы, и она решила незамедлительно обратиться в полицию.

Однако, когда она вернулась вместе с сотрудниками правоохранительных органов, собаки уже не было, а священник копал землю. Мужчина заявил, что ему пришлось задушить питомца, так как он сильно болел и не ел уже две недели. Позже труп животного обнаружили в багажнике его авто. Останки пса были направлены на экспертизу, а со священника взяли показания.

Сообщается, что храм, в котором произошло убийство животного, уже давно закрыт. В нем не проходят службы, и изредка туда приезжают группы подростков для каких-то религиозных встреч. Также священник, живущий там в одиночестве, не имеет российского паспорта и является гражданином Польши.

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