«Гроб выбрали белый не просто так»: в Подмосковье похоронили байкера, убитого за замечание о парковке

В Люберцах похоронили 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, которого убили за замечание о парковке. На Ново-Люберецком кладбище было много людей – они несли венки и цветы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Для похорон был выбран белый гроб. Друзья Ковалева объяснили Telegram-каналу SHOT: «И мама сказала, что гроб выбрали белый не просто так, потому что он подчеркивает его суть. Вокруг темноты и так полно, а он светлый очень парень был».

Источник пишет, что на похороны пришли более 100 человек. На кладбище была девушка Ковалева, родители, бабушка и дедушка, а также мотобратство.

Напомним, уроженец Азербайджана Шахин Аббасов ударил Ковалева ножом на просьбу не парковать машину на тротуаре. Молодой человек умер в больнице. Аббасов находится в СИЗО – стало известно, что после убийства он пытался скрыться и доехал из Москвы до Ростовской области. Был задержан инспектор, который, предположительно, за взятку пропустил машину с Аббасовым.