Убийца и подельник: за расправу над тремя пенсионерками разыскивают двух человек

Стали известны подробности расследования уголовного дела по факту убийства трех пожилых женщин в деревне под Наро-Фоминском. По данным Telegram-канала 112, правоохранители сейчас разыскивают двух мужчин.

Один из них — это бывший сотрудник полиции, который, как предполагают следователи, и совершил жестокую расправу над пенсионерками. Второй мужчина — его подельник. Убийца после совершения преступления, предположительно, скрылся за границей. А его сообщник по-прежнему может находиться в Москве.

Трупы трех женщин в деревне под Наро-Фоминском были обнаружены накануне, 7 февраля. При этом убиты они были за несколько дней до. При осмотре на телах пенсионерок зафиксировали огнестрельные ранения. Из дома, где они лежали, пропали драгоценности и деньги.

Ранее подруга убитых под Наро-Фоминском пенсионерок объяснила, почему стала искать женщин. По ее словам, приятельницы перестали отвечать на звонки.