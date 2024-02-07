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Опубликовано 07 февраля 2024, 15:17
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Одновременно не отвечали: подруга застреленных пенсионерок рассказала, почему забила тревогу

Подруга убитых в Наро-Фоминске пенсионерок объяснила, почему стала искать женщин.
Одновременно не отвечали: подруга застреленных пенсионерок рассказала, почему забила тревогу

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства убийства трех пенсионерок в подмосковном Наро-Фоминске. Журналистам РЕН ТВ удалось пообщаться с подругой застреленных женщин. Она объяснила, почему забила тревогу и отправилась искать приятельниц.

Оказалось, что жительница Наро-Фоминска решила в какой-то момент связаться с подругами. Однако ни одна из женщин не брала трубку и не отвечала на сообщения. Поэтому она забила тревогу и отправилась на поиски.

Сегодня, 7 февраля, в частном доме были обнаружены тела трех женщин. На каждом пресутсвуют следы от пулевых ранений. Что именно произошло там, пока неизвестно. Собеседница журналистов не смогла рассказать про события в коттедже, так как не обладает информацией о конфликтах его хозяек с кем-либо.

Ранее сообщалось, что к убийству трех пенсионерок в Подмосковье может быть причастен бывший сотрудник ГИБДД. Мужчина якобы был должен женщинам крупную сумму денег и не смог ее вернуть.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
пенсионеры