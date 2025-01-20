Убийца 36-летней россиянки из машины Гоши Куценко должен был жениться 17 января

Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и спрятавший тело в машине актера Гоши Куценко, рассказывал о планах жениться 17 января. Об этом сообщила его знакомая.

Подробности узнал сайт aif.ru.

Собеседница издания рассказала, что мужчина связался с ней в начале марта. Он рассказал о возвращении с СВО. Несколько месяцев информации от него не было. 31 декабря мужчина поздравил женщину с Новым годом.

«2 января писал, что сейчас находится в Москве, работает и 17 января у него должна быть свадьба», - сообщила она.

В диалоге знакомая поздравила с планируемым торжеством. Однако на предложение пригласить на свадьбу мужчине не ответил. О своей невесте он не рассказывал.

20 января сообщалось, что в «Запорожце» Куценко в Москве нашли тело 36-летней женщины. Автомобиль зарегистрирован на актера – он купил машину как напоминание о городе Запорожье. Куценко активно пользовался ею в 2020-2021 годах. На машине «висел» один неоплаченный штраф.