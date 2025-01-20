На «Запорожце» Куценко, в котором спрятали труп, висел один неоплаченный штраф

На «Запорожце» актера Гоши Куценко, в котором нашли труп, висел один неоплаченный штраф. Речь идет о сумме 500 рублей.

Подробности приводит mk.ru.

Раритетная машина была выпущена в 1974 году. Куценко купил автомобиль в память о городе Запорожье. Машина подверглась тюнингу и выглядела как новая.

Актер часто пользовался «Запорожцем» в 2020-2021 годах. В 2020-м он 29 раз нарушил правила дорожного движения. Куценко получал штрафы за непристегнутый ремень, превышение скорости, несоблюдение разметки. Все штрафы, кроме одного, оплачены.

Последние годы машина стояла под брезентом во дворе дома, расположенного на Кутузовском проспекте. Автомобиль привлек внимание бомжей – в машине жил 30-летний мужчина из Татарстана. Потом он зарезал подругу и спрятал в машине труп.

Актер узнал об этом, будучи на съемках. Он выразил соболезнования родным погибшей.