«Убежала, истекая кровью»: россиянка рассказала про любовника-абьюзера, который прострелил ей челюсть

В Алтайском крае 65-летний сожитель прострелил челюсть своей 55-летней сожительнице. Мужчину заключили под домашний арест. Пострадавшая рассказала, что приступы ярости появились у него уже давно.

Женщина по имени Наталья рассказала, что Валерий (имена героев изменены — прим. «Страсти».) решил в нее выстрелить, поскольку она объявила о расставании и перестала отвечать на звонки.

Пострадавшая познакомилась с мужчиной несколько лет назад. Он младше ее на 10 лет. Тогда женщина осталась одна после смерти мужа, с которым прожила вместе 25 лет, и Валерий начал за ней ухаживать, пишет Kp.ru.

Наталья и Валерий начали встречаться, но не жили вместе. Они помогали друг другу, ездили на сбор папоротника. Мужчина ей помогал, чинил что-то время от времени. Женщина выполняла в доме возлюбленного работу по дому, мыла полы, готовила.

Первый раз мужчина ударил ее в минувшем январе. Он приревновал Наталью к соседу, которого она наняла пилить дрова. Но возлюбленная его просила после извинений и клятв.

Следующий приступ ярости случился в апреле.

«Избил меня ремнем, с ножом бегал. После очнулся со словами: «Прости меня, я дурак». У меня тогда ноги были синие, давление, я три дня там лежала»», — рассказала она.

Через полгода он пришел к женщине с пневматическим пистолетом. В тот день Наталья копала картошку и носила сама в погреб. Он постучался, когда она легла спать.

«Зайдя в дом, он толкнул и стал бить, таскать за волосы. Глаза были страшные, какие-то стеклянные. Сначала бил, потом душил, потом выстрелил в челюсть. Толкнула его, сначала пистолет отобрала, телефон, с силой перевернула через себя и убежала, истекая кровью», — объяснила женщина.

После задержанный полицией Валерий объяснял, что выстрелил, так как думал, что женщина навела на него порчу. Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под домашний арест.

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