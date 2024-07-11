СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 11 июля 2024, 17:08
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Находится в сознании: 22-летний хоккеист Егор Гуськов получил ожоги 40% тела

22-летнего хоккеиста Егора Гуськова госпитализировали с ожогами 40% тела.
Находится в сознании: 22-летний хоккеист Егор Гуськов получил ожоги 40% тела

© Freepik

Вратарь пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов получил тяжелые ожоги во время бытового инцидента. 22-летнего спортсмена экстренно госпитализировали с повреждениями 40% тела.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, сейчас Гуськов находится в сознании, но разговаривает с трудом.

Подробности произошедшего представители хоккеиста не раскрыли, отметив только, что он старается сохранять бодрость.

Егор Гуськов в прошлом сезоне провел 12 матчей во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

Ранее сообщалось, что в Смоленской области семилетний мальчик серьезно пострадал, упав с железнодорожного моста на электропровода, когда полез за упавшим на крышу электрички кроссовком. У ребенка ожоги внутренних органов.

Источник фото:Freepik
Источник:ТАСС
Автор:Анна Воробьева
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