Находится в сознании: 22-летний хоккеист Егор Гуськов получил ожоги 40% тела

Вратарь пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов получил тяжелые ожоги во время бытового инцидента. 22-летнего спортсмена экстренно госпитализировали с повреждениями 40% тела.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, сейчас Гуськов находится в сознании, но разговаривает с трудом.

Подробности произошедшего представители хоккеиста не раскрыли, отметив только, что он старается сохранять бодрость.

Егор Гуськов в прошлом сезоне провел 12 матчей во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

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