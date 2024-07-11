Опубликовано 11 июля 2024, 17:08
1 мин.
Находится в сознании: 22-летний хоккеист Егор Гуськов получил ожоги 40% тела
22-летнего хоккеиста Егора Гуськова госпитализировали с ожогами 40% тела.
© Freepik
Вратарь пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов получил тяжелые ожоги во время бытового инцидента. 22-летнего спортсмена экстренно госпитализировали с повреждениями 40% тела.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, сейчас Гуськов находится в сознании, но разговаривает с трудом.
Подробности произошедшего представители хоккеиста не раскрыли, отметив только, что он старается сохранять бодрость.
Егор Гуськов в прошлом сезоне провел 12 матчей во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
Ранее сообщалось, что в Смоленской области семилетний мальчик серьезно пострадал, упав с железнодорожного моста на электропровода, когда полез за упавшим на крышу электрички кроссовком. У ребенка ожоги внутренних органов.