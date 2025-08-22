У женщины, впавшей в кому в поезде по пути в Москву, парализована правая сторона

У женщины, которая впала в кому в поезде по пути из Волгограда в Москву, парализована правая сторона. Об этом сообщила ее мать.

«Сегодня мне врачи сказали, что такой, как была, она не будет. У нее парализована вся правая сторона», - сказала женщина. Ее слова приводит НТВ.

Также она сообщила со ссылкой на врачей, что было потеряно много времени. Изначально у женщины случился инсульт, который люди могут не заметить и переносить на ногах.

Известно, что на пути следования поезд останавливался на вокзале Липецка, чтобы женщину осмотрели. Но дочери говорят, что сотрудница не прикоснулась к их матери. То же самое было на станции в Ельце – сотрудница медпункта решила не осматривать «сонную» пассажирку, лежавшую лицом к стене. Сейчас женщина находится в критическом состоянии.

Ее мать вспомнила, что вытаскивала дочь из вагона со старшей внучкой. По ее словам, та «как будто спала». Женщину дотащили до медпункта, где сразу поняли, что случай критический, вызвали скорую. Россиянке диагностировали венозный инфаркт мозга и провели трепанацию.

Ранее мы писали о происшествии подробно.