«Ну не может человек 21 час спать!»: россиянка впала в кому в поезде Волгоград — Москва

Россиянка впала в кому в поезде по пути из Волгограда в Москву. У женщины случился инсульт, однако медики, которых вызвали в вагон, посчитали, что она просто спит. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, 12 августа женщина возвращалась с детьми из отпуска. Они сели в плацкартный вагон, но вскоре россиянка почувствовала недомогание. У нее разболелась голова, появилась тошнота. Ночью она потеряла сознание и упала. На полку ее положили другие пассажиры и попросили вызвать врачей.

Рано утром в Липецке медики вошли в вагон, но не стали помогать женщине, как утверждает ее дочь. Девочка рассказала, что специалисты даже не подошли к ее матери, а осмотрели со стороны. Посчитав, что россиянка просто спит, врачи покинули поезд, и он продолжил путь. В итоге до Москвы дети ехали с мамой, которая не приходила в сознание.

Уже в столице семью встретила бабушка. Она рассказала, что ей пришлось выносить дочь на спине, так как проводник отказался помогать. Они сразу же поехали в больницу, где выяснилось, что у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому. Ей сделали трепанацию черепа.

«Ну не может человек 21 час спать! Ни начальник поезда, ни проводник даже не поинтересовались, что с той пассажиркой, которой вызвали скорую. Врачи в больнице сказали, что потеряно время», - рассказала мама впавшей в кому россиянки.

На данный момент состояние женщины оценивается как крайне тяжелое.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против девушки, бросившей младенца в Анталье.