У женщины была очень трудная жизнь: малыш несколько дней выживал в квартире с трупом матери

В Китае маленького мальчика спасли из квартиры, где он находился с мертвой матерью. Ребенку пришлось выживать несколько дней до прибытия помощи, передает газета South China Morning Post.

По информации журналистов, 28-летняя жительница провинции Чжэцзян перестала выходить на связь. Тогда ее подруга забила тревогу и обратилась в полицию. Стражи порядка наведались по адресу проживания китаянки и нашли там ее труп.

Помимо мертвой женщины, в квартире находился ее двухлетний сын. Ребенку пришлось выживать в течение нескольких дней. Все это время малыш питался желе, снэками, тыквой и травяным чаем.

Умершая китаянка находилась в трудной жизненной ситуации. Она была матерью-одиночкой, а ее родители имели ментальные нарушения и жили на пособие.

