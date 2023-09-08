У всех отравившихся шаурмой в Курской области нашли золотистый стафилококк

У всех, кто отравился шаурмой в Курской области, а также у умершей девушки и сотрудников точки продажи некачественного продукта нашли золотистый стафилококк. Об этом рассказал глава Роспотребнадзора региона Олег Климушин.

В рамках эпидрасследования были отобраны 12 проб сырья, 30 смывов на бактериологические и 31 на вирусологические показатели.

«По результатам исследований материалов от больных методом ПЦР-тестирования у пострадавших регистрируется токсикоинфекция, причиной которой послужил стафилококк», - сказано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Климушин рассказал, что сотрудники проверяли все кишечные инфекции, даже холеру. Стафилококк нашли в смывах с оборудования.

Отмечается, что в киоске не были созданы условия для мытья посуды и рук. Гигиенические нормы не соблюдались – стояла одна раковина, передает издание «Друг для друга Курск Онлайн».

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка умерла, съев шаурму из киоска. Она скончалась от инфекционно-токсического шока. Всего за помощью к медикам обратились 22 человека. Они испытали рвоту и чувствовали боль в животе. Появилась версия, что в шаурме использовалось протухшее мясо. Чтобы скрыть этот факт, в заведении тщательно солили и заливали продукт соусами.